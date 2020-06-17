القوى العاملة: صرف 31 مليون جنيه منحة لـ63 ألف عامل غير منتظم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، متابعة مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه في دفعتها الأولى، حيث تم صرف 31 مليونا 740 جنيها لنحو 63 ألفا و480 عاملا من 9 فروع للبنك الزراعي المصري.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا بذلك من محمد عيسى وكيل الوزارة مديرية المديرية عن ما تم خلال شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى صرف منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة بالمديرية لـ 5 منحة زواج، و 18 منحة مولود.

وأشار إلى أن المديرية، بحثت في مجال علاقات العمل نحو 6 شكاوى فصل عمال أسفرت عن تسوية حالة واحدة ومثلها باتخاذ إجراء قانوني وتم منح مهلة لـ 4 شكاوى، وبحث شكوى مطالب عمالية.

وتابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة في 312 منشأة، منها 197 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لـ 115 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي.