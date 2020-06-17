مصر | حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بإمبابة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة وحيازته لعدد من طرب الحشيش، بإمبابة، فيما أمرت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه لتخزين مخدر الحشيش وترويجه على عملائه بالمنطقة، والتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيل المخدرات لهم عن طريق دراجة نارية، فيما ضبط بحوزته مبالغ مالية مقابل الاتجار.

بداية الواقعة، ورود معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، عن تورط عنصر إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.

وبإجراء التحريات، تم رصد تحركات المتهم، ونجح رجال المباحث فى محاصرته والقبض عليه، وبحوزته عدد من طرب الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى من حصيلة ترويج المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.