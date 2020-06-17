مصر | هددوه بمطواة.. ضبط عاطل وسائق لسرقتهما سيارة أجرة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر هددوه بمطواة.. ضبط عاطل وسائق لسرقتهما سيارة أجرة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه، بمنطقة المقطم بالقاهرة.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول إستوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما وإستوليا منه على السيارة كرهًا عنه، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (سائق "تاكسى"، عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان)

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستولى عليها، وبحوزتهما عدد (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال وقائع السرقة وتحديد وضبط مرتكبيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.