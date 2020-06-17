مصر | "اتفقت مع خطيبها".. تفاصيل سرقة نصف كيلو ذهب و500 ألف جنيه بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر "اتفقت مع خطيبها".. تفاصيل سرقة نصف كيلو ذهب و500 ألف جنيه بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ابنته اتفقت مع خطيبها وصاحبه على سرقته".. نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات سرقة 500 ألف جنيه ونصف كيلو ذهب من منزل بكرداسة عقب تقيد نجلته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا لمـأمور مركز شرطة كرداسة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بأنه حال عودته لمنزله عقب مشاركته فى إخماد حريق محدود بقطعة أرض خاصة بعائلته بمحيط سكنه إكتشف تقييد كريمته بغرفه نومها وسرقه خزينه بداخلها مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، مشغولات ذهبية وزنت 500 جرام، جهاز "دي في أر" الخاص بالكاميرات، من داخل إحدى غرف الشقه سكنه.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيم محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة وسؤال ابنته قررت بقيام شخصان ملثمان بالدلوف للمنزل وتقييدها داخل غرفتها أثناء قيام والدها بإخماد الحريق المشار إليه.

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وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، إلى عدم صحة رواية كريمة المبلغ وبتضييق الخناق عليها أقرت بإشتراكها مع آخرين خطيبها "حاصل على بكالوريوس"، عامل لمرورهما بضائقة مالية ورغبة خطيبها فى إتمام زواجهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال اكتوبر، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهمان اللذان أيدا ماجاء بإعتراف كريمة المبلغ، وأضاف خطيبها بإتفاقهم على سرقة الخزينة عن طريق إلهاء والدها وعائلته بإشعال نيران بمخالفات بقطعة الأرض الخاصة به، وإفتعال تقييد كريمته لدرء الشكوك عنها.

وأضاف المتهم الثاني أنه قام بإخفاء الخزينة بمصرف مياة كائن خلف المنزل محل الواقعة لحين قيام نجلة المبلغ بإحضار المفتاح الخاص بها لفتحها والإستيلاء على محتوياتها، وبإرشادهم تم ضبط جهاز "الدي في أر"، الحزينه وبداخلها جميع محتوياتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.