مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما سائقا بالإكراه في المقطم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لسرقتهما سائقا بالإكراه في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق تاكسى وعاطل لقيامهما لسرقتهما سائق بالاكراه تحت تهديد السلاح بالمقطم.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول إستوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما وإستوليا منه على السيارة كرهًا عنه، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها سائق "تاكسى"، عاطل "له معلومات جنائية"

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستولى عليها، وبحوزتهما عدد 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.