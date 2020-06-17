مصر | ضبط شخصين لغسلهما 35 مليون جنيه في تجارة المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لغسلهما 35 مليون جنيه في تجارة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، مقيمان بمحافظة جنوب سيناء، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 35 مليون جنيه تقريبًا.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.