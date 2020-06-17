مصر | ضبط 4687 شخصا مخالفا لقرار حظر التجوال خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4687 شخصا مخالفا لقرار حظر التجوال خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم 4687 شخصا مخالف لقرار حظر تجوال المواطنين.

ونجحت في ضبط 2465 سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط 179 مركبة "توك توك" مخالفة.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.