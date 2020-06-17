مصر | ضبط 18 قطعة سلاح و93 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 18 قطعة سلاح و93 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 18 قطعة سلاح ناري، و93 قضية مخدرات، وتنفيذ 94000 حكم قضائي متنوع.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 18 قطعة سلاح ناري، بحوزة 16 متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط 4 بنادق آلية، 2 بنادق خرطوش، طبنجة، 11 فردا محلي الصنع، 44 طلقة مختلفة الأعيرة، 122 قطعة سلاح أبيض.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 94000 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي، 174 حكم جناية، 14508 أحكام حبس جزئي، 4308 أحكام حبس مستأنف، 23347 حكم غرامة، 7663 حكم مخالفة.
واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين، ارتكبا حادثتي سرقة.
وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 93 قضية مخدرات بحوزة 103 متهمين، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.
وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 30 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 157 دراجة نارية مخالفة، وفي 186 إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 17188 مخالفة مرورية.
وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.
وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية
ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، خلال حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وجاءت أبرز القضايا كالتالي:
ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لحيازته (2،740 طن "لحوم مُجمدة – كبده") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة تلا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 9 طن ("دقيق فاخر - أرز أبيض – مكرونة") بقصد رفع أسعارها.
ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 65000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب والإستيلاء على أموال الدعم لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمستحقين بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة.. أسفرت عن ضبط عدد (6) قضايا بإجمالى مبلغ وقدره (1871990) جنيه مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى المُدعم ببيعه فى السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.
تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط عدد (294) قضية بإجمالى مضبوات (76481) عبوة سجائر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن، لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، وتم ضبط 90 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.