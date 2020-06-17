مصر | ضبط 18 قطعة سلاح و93 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 18 قطعة سلاح و93 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 18 قطعة سلاح ناري، و93 قضية مخدرات، وتنفيذ 94000 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 18 قطعة سلاح ناري، بحوزة 16 متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط 4 بنادق آلية، 2 بنادق خرطوش، طبنجة، 11 فردا محلي الصنع، 44 طلقة مختلفة الأعيرة، 122 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 94000 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي، 174 حكم جناية، 14508 أحكام حبس جزئي، 4308 أحكام حبس مستأنف، 23347 حكم غرامة، 7663 حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين، ارتكبا حادثتي سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 93 قضية مخدرات بحوزة 103 متهمين، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 30 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 157 دراجة نارية مخالفة، وفي 186 إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 17188 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية