مصر | بسبب جلسة صلح.. تجديد حبس عاطلين قتلا مسنا بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب جلسة صلح.. تجديد حبس عاطلين قتلا مسنا بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات اليوم الأربعاء بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل مسن في مشاجرة داخل جلسة صلح.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة لكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة شخص بأحد الشوارع.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة المقتول، وبإجراء التحريات دلت على أنه في أثناء قيام المجني عليه بالصلح بين عائلتين نشبت مشاجرة بينهما، ونتج عنها إصابته ووفاته.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود حسين"، "محمد عويس"، وتم القبض عليهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.