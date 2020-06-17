مصر | بحوزتهما 10 آلاف دولار.. ضبط شخصين يتاجران بالعملة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزتهما 10 آلاف دولار.. ضبط شخصين يتاجران بالعملة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وضبط بحوزتهما 10 آلاف دولار أمريكي.

بداية الواقعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصان (مقيمان بالقاهرة)، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المذكوران حال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وضبط بحوزتهما (10 آلاف دولار أمريكى – 105 ألف جنيه مصرى)، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

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وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").