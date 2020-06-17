مصر | سقوط عاطل لإتجاره في الأسلحة والمخدرات بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل لإتجاره في الأسلحة والمخدرات بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عاطل بحوزته 4 قطع أسلحة نارية وذخائر و9 قطع سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بمدينة نصر.

بداية الواقعة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، مقيم بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، بالإتجار فى الأسلحة النارية والبيضاء متخذًا من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة وعُثر بداخل السيارة على (4 فرد خرطوش عيار 12 مم و8 طلقات لذات العيار- 9 أسلحة بيضاء " مطواة، كتر"- كمية من الحشيش المخدر وزنت 40 جرام- مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبطت مديرية أمن أسيوط، 5 قطع سلاح ناري، عبارة عن (رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و13 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، ونفذت 80 حكما قضائيا، وقرار إزالة.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، استهدفت قرية بني رافع دائرة مركز شرطة منفلوط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.