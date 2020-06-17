أخبار مصر | مجلس الوزراء يوافق على 6 قرارات مهمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يوافق على 6 قرارات مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قرار بشأن مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 29 أكتوبر 2020.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الاستثمارات والمستثمرين الجادين، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح مدة اضافية لثلاث سنوات أخرى يمكن خلالها منح المشروع الاستثماري الحوافز المقررة شريطة تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة الـ 3 سنوات.



ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 64 المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2020، لعدد 28 موضوعًا، وتم الفصل في 27 منها. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 64 المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2020، لعدد 28 موضوعًا، وتم الفصل في 27 منها. كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والموقعة في جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية. Advertisements وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية في هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الإدارات الجمركية.