أخبار مصر | عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن بشرى سارة للأطباء.

وأكد المجلس في بيان صحفي، موافقته علي إنابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS في مجال التدريب العلمي لأطباء الزمالة إلكترونيًا، على أن يتم تفعيل التعاقد اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار الحرص على تفعيل منظومة التعليم عن بعد.