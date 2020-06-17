أخبار مصر | برلماني يشكر القيادة السياسية على إنشاء مدينة السويس الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشكر القيادة السياسية على إنشاء مدينة السويس الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، صباح اليوم، ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وذلك لتوجيه الشكر لهما على اتخاذ الإجراءات الفعلية لإنشاء مدينة السويس الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف النائب في بيانه، استقبلنا، أمس الثلاثاء، أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان خبر البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء مدينة السويس الجديدة بمنطقة رأس الأدبية وعلى مساحة 58 فدان، لتكون إضافة حضارية يستحقها شعب السويس البطل وتكون "مدينة السويس الجديدة" ضمن الواقع والإنجازات مع غيرها من المدن الجديدة التي تم بنائها في المحافظات وما تشهده بلادنا من تعمير ونهضة.

وتابع النائب: إعمالا لمبادئ التقاليد الموضوعية البرلمانية برجاء توجيه هذا البيان للشكر والتقدير المثمن للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وفي الأول التقدير المثمن والغالي لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" لاستجابته لمطالب شعب السويس التي تقدمنا بها عبر أدواتنا البرلمانية ومناقشة وزير الإسكان والخطابات المباشرة للقيادة السياسية ونجاح زيارة رئيس الوزراء للسويس في فبراير 2019 والتي شهدت مناقشات جادة من جانبنا حول مدينة السويس الجديدة.

واختتم، أن استجابة رئيس الجمهورية والحكومة تؤكد على الاهتمام بتطوير بلادنا وإدخال الفرحة على المصريين وفى قلب أبناء السويس.

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وكان قد التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أمس الثلاثاء، بممثلي الشركة الاستشارية لمشروع مدينة السويس الجديدة، والتي تستهدف وزارة الإسكان البدء في تنفيذها خلال العام المالي المقبل 2020 - 2021 على مساحة 58 ألف فدان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناقش المحافظ مع ممثلي الشركة موعد بدء العمل بالمشروع القومي، وكلف الجهاز التنفيذي بإشراف اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام تقديم كافة التسهيلات للشركة في جميع المجالات لبدء العمل في المشروع الذي سيعطي انطلاقة قوية للتنمية في القطاع الجنوبي لمنطقة قناة السويس للمحافظة بصفة خاصة ويوفر فرص عمل للشباب ويزيد من الدخل القومي.

وقال اللواء صقر إن المدينة المستهدف إنشاؤها تمثل قطب تنموي متكامل متعدد الأنشطة، وتعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة، اللوجستية والصناعية ومراكز المال والأعمال، والخدمات الريادية متقدمة المستوى.

وأضاف أن موقع مدينة السويس الجديدة المجاور لخليج السويس يمتاز بكونه يقع على محاور تنمية إقليمية هامة السويس الغردقة ومحور 30 يونيو، كما يمتاز بالقرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة.