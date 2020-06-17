أخبار مصر | صرف 31 مليون جنيه منحة رئاسة لـ63 ألف عامل غير منتظم بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 31 مليون جنيه منحة رئاسة لـ63 ألف عامل غير منتظم بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من محمد عيسى، وكيل الوزارة مديرية مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، جاء فيه أن مديرية القوى العاملة بالجيزة، تابعت صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه في دفعها الأولى، حيث تم صرف 31 مليونا 740 جنيها لنحو 63 ألفا و480 عاملا من 9 فروع للبنك الزراعي المصري.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير، أنه تم صرف منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة بالمديرية، عبارة عن (5 منح زواج، و18 منحة مولود).



وأردف التقرير أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل ببحث 6 شكاوى فصل عمال أسفرت عن تسوية حالة واحدة ومثلها باتخاذ إجراء قانوني، وتم منح مهلة لـ 4 شكاوى، وبحث شكوى مطالب عمالية، كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة في 312 منشأة، منها 197 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لـ115 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

القوى العاملة: تعيين 128 شابا.. بينهم 6 من ذوي الهمم بالسويس

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وفي سياق آخر، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس 128 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 6 من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج 241 شهادة قيد "كعب عمل"، وتسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم فى نطاق المحافظة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية فى تقريره الشهرى لوزير القوى العاملة أن المديرية تابعت خلال مايو الماضى صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق البريد والبنك الزراعي المصرى لنحو 1838 عاملا صرفوا 919 ألف جنيه

وتلقت بتلقى 6 شكاوى فردية، تم تسوية 3 منها، وإحالة شكوى إلى المحكمة العمالية، ومازال هناك شكوتين تحت البحث والدراسة، فضلا عن إنهاء إضراب بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية NSF يعمل بها 1213 عاملا قطاع استثماري-خارجي، وعودة العمل بها بعد تلبية طلبات العمال القانونية.

وأشار مدير المديرية إلي أنها قامت بزيارة ميدانية لـ 15 مخبزاً وتحويل عامل من العاملين بالمخابز إلى الكشف الطبي، منوها بأنه بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت من خلال حملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بمتابعة هذه الإجراءات والتأكد من تعقيم المنشآت والمركبات التي تقل العمال، حفاظًا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).