شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الامتحانات.. مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من مقاطع الفيديو التي تتضمن المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، وذلك قبل أيام من بدء امتحانات الدور الأول.

وتأتي المراجعات على الموقع الإليكتروني https://www.thanaweya.net ولمادة التاريخ والفيزياء واللغة الانجليزية وغيرها من مختلف المواد، التي سيخوض فيها الطلاب امتحاناتهم فيها بداية من 21 يونيو الجاري.

وبعد الدخول للموقع الإليكتروني، سيتطلب منك اختيار المادة لينتقل إلى صفحة آخرى يوجد بها كل ما يخص المادة مقسمة على عدد من المحاضرات المصحوبة بفيديو للشرح والمراجعة.

وأكدت الوزارة أن الفيديوهات تجمع محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من الآن وطوال فترة الامتحانات، تشمل العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، وذلك لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة، كما يعطي فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار.