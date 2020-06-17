شكرا لقرائتكم خبر عن المنحة الرئاسية: صرف 31 مليون جنيه لـ63 ألف عامل غير منتظم بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة تابعت صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه في دفعها الأولي، حيث تم صرف 31 مليونا 740 جنيها لنحو 63 ألفا و480 عاملا من 9 فروع للبنك الزراعي المصري.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من محمد عيسي، وكيل الوزارة مديرية المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال مايو الماضي، أشار فيه إلى تم صرف منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة بالمديرية لـ 5 منحة زواج، و18 منحة مولود.

وأشار إلى أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل ببحث 6 شكاوى فصل عمال أسفرت عن تسوية حالة واحدة ومثلها باتخاذ إجراء قانونى، وتم منح مهلة لـ 4 شكاوى، وبحث شكوى مطالب عمالية.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة في 312 منشأة، منها 197 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لـ 115 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي.