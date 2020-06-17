شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إتاحة معرفة نتيجة مسحة كورونا عن طريق تطبيق «صحة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق صحة مصر لديه كافة الموضوعات التوعوية بالصحة العامة وليس كورونا فقط.

وأعلن «صلاح»، في تصريحات لبرنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع عمرو عبدالحميد، إنه خلال التطبيق سيتم عرض أقرب 5 مستشفيات لاستقباله في حالة اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، أيا كان الموقع المتواجد فيه، كما أنه يرشد صاحب الهاتف بوضع حالته في حالة الشعور ببعض الأعراض.

واضاف أن التطبيق خلال 3 ايام سيتيح للمواطنيين خدمة معرفة نتيجة مسحة كورونا بدلاً من الانتظار، وذلك للشخص الذي أجرى التحليل، مضيفاً أن التطبيق أيضاً سيتيح للشخص معرفة نتيجة مسحة شخص آخر بعد موافقته وذلك تسهيلاً على جميع المواطنين.

وتابع هناك تطوير شامل للتطبيق جاري العمل عليه حيث يمكن من خلاله معرفة أقرب مركز للحصول على أكياس دم، وأقرب مركز للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى إمكانية الحجز المسبق عند الأطباء بالعيادات التابعة للمستشفيات، وكافة خدمات وزارة الصحة.

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