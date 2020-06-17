شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة «سياحة الإسكندرية»: حصول 4 فنادق جديدة على موافقات للتشغيل بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، إن الإسكندرية حصلت على موافقات بالتشغيل الجزئي لـ4 فنادق جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للفنادق التي استأنفت عملها منذ بدء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة إلى 7 فنادق، بالإضافة إلى 10 في الساحل الشمالي بإجمالى 17 فندقاً.

وأضاف «المانسترلي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن حجم الإشغال منذ بدء التشغيل السياحي تراجع إلى حوالي 5% خاصة مع تزامن رفع القوة الاستيعابية للتشغيل للفنادق إلى 50% من قوتها بدلاً من 25% كونها التزمت بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية في هذا الشأن.

وأوضح أن الفنادق ذات الخمس نجوم حصلت جميعها على الموافقات بالتشغيل الجزئي والباقي والذي يتراوح ما بين نجمتين وحتى 4 نجمات بلغت نسبة التشغيل حوالي 40%، مشيرا إلى أن ما تم تسكينه من الغرفة الفندقية منذ بدء التشغيل في الإسكندرية يبلغ حوالى 3000 غرفة من إجمالي 7200 غرفة.

وأشار حول متابعة التزام المنشآت السياحية والفندقية بالضوابط، أنه تم رفع التشغيل بـ50% من القوة الاستيعابية بعد الالتزام بالضوابط والشروط مع مراعاة أن يظل العامل لمدة 60 يوماً دون الحصول على إجازة وقبل مغادرة الفندق يتم عمل مسحات له للتأكد من عدم إصابته، مشيراً إلى أنه يتم متابعة تنفيذ الضوابط من خلال وزارتي السياحة والصحة وغرفة شركات السياحة للقيام بدور المراقبة، لافتا إلى أنه حال عدم الالتزام بالضوابط يتم إلغاء الرخصة لمدير الفندق ووقف الفندق عن العمل.