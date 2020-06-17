شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبي بـ«عزل أبوقير»: ارتفاع معدل الشفاء من كورونا لـ98% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عماد، رئيس الفريق الطبي في مستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافي حالتين جديدتين، الأربعاء، من فيروس كورونا، وخروجهما من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف «عماد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن معدل الشفاء ارتفع في المستشفى إلى 98% بعد وصول عدد المتعافين إلى 597 حالة، وبقاء 18 حالة فقط للعلاج وحالتهم مستقرة ومقرر خروجهم خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم.

وأوضح أنه يتم استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وأشار رئيس الفريق الطبي إلى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهة فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحى في ابو قير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى، حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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