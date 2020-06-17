شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 10 رحلات تقل 1502 عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 21 رحلة طيران تحمل على متنها 3217 راكبًا إلى مطارات 5 دول «مصر، والهند، وتركيا ونيبال، وقطر»، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 10 رحلات تقل 1502 عامل من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الرحلات الـ 10 سوف تصل إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة والأقصر، وأسيوط وسوهاج، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت، أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 10 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، الأربعاء، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، وعلى متنهم جميعًا 1502 عاملًا مصريًا.