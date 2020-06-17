شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 15 حالة من «دمنهور التعليمي» بعد التعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأربعاء، عن خروج 15 حالة من مصابي مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، إن مستشفيات الهيئة مستمرة في تسخير كافة إمكانياتها من تجهيزات وأطقم طبية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وخدمة المرضى في جميع أنحاء الجمهورية حتى يكشف الله عنا هذه الغمة مع التأكيد على أن كافة الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات الهيئة لعلاج مصابى كورونا تقدم بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، بأن خروج 15 مصابًا بعد تعافيهم من المرض أمر شديد الإيجابية ورفع معنويات جميع أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى، حيث إن المرضى المتعافين تم حجزهم بالمستشفى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحة، وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 2020/5/27 وتم اليوم خروجهم بعد الشفاء من الفيروس وتحولهم من إيجابي إلى سلبي، وسينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلي، مع تمنياتنا لهم بالصحة والعافية.