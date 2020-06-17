شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ٧٨ حالة جديدة من كورونا في مستشفيات العزل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، تعافي وخروج ٧٨ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» من مستشفيات العزل بالمحافظة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ٨٤٠ حالة بالمحافظة حتى الآن.

وقال «مسعود» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الحالات المتعافية منهم ١٧٠ حالة بعزل الزقازيق، و١٤٧ حالة بمستشفى السعديين، و١٢٥ حالة بمستشفي أبوحماد المركزي، و٩٧ حالة بمستشفي منيا القمح المركزي،و ٧١ حالة بعزل فاقوس، و٤٨ حالة بمستشفي بلبيس، و٣٣ بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و٢٩ حالات بالصدر، و٢٨ بمستشفي ههيا المركزي، و٢١ بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و٢١ بمستشفي ديرب نجم المركزي، و١٧ بمستشفي أولاد صقر المركزي، و١٠ بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و٩ بحميات الزقازيق، و٧ بمستشفي مشتول السوق المركزي، و٤ بمستشفي أبوكبير المركزي، و٢ بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.