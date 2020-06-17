شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر» يستعرض جهود تطوير شبكات الكهرباء في محافظة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ خطط شاملة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة الشبكة لضمان إستقرار واستمرار التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك.

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات رفع كفاءة شبكة التوزيع في محافظة أسيوط التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بتكلفة بلغت ٦٠١ مليون جنيه، وذلك لخدمة ١.١ مليون مشترك، وشملت خطة تطوير شبكات التوزيع بأسيوط ‎احلال ورفع قدرة ٩٦ محول بتكلفة ٨ ملايين جنيه، واحلال لوحة توزيع البركة بمركز اسيوط بتكلفة ٣ ملايين جنيه، وإجراء توسعات بشبكة الجهد المتوسط بتكلفه ٨٥ مليون جنيه، شملت إنشاء كابلات جهد متوسط بطول يصل إلى ١٢٠ كم وتركيب ١٢ عامود جهد متوسط وانشاء موزع جديد بمركز منفلوط.

وأشار المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إلى تنفيذ خطة احلال وتجديد أجزاء كبيرة بشبكة الجهد المنخفض تضمنت تركيب ٥٥٣ عامود جهد منخفض ومد خطوط بأطوال ١٩٥ كم، مما ساهم في تخفيف الاحمال على المغذيات وتحسين جهود التيار لدى المواطنين مما قلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى.

‎وأضاف انه تم استكمال خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية وتحويلها إلى كابلات ارضيه بتكلفه ٨ ملايين جنيه، إلى جانب شن عدد من حملات القضاء على سرقات التيار ومخالفة شروط التعاقد بعدد من مناطق أسيوط نتج عنها تحرير ١٩٣٦٢ محضر وتحصيل ٤٠ مليون جنيه غرامات.

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