شكرا لقرائتكم خبر عن شكري ونظيره اليوناني يبحثان الأوضاع في ليبيا و«شرق المتوسط» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، يزور القاهرة ويلتقي خلالها وزير الخارجية، سامح شكري.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»: أن شكري ودندياس سيعقدان جلسة مباحثات حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الليبية والتطورات في منطقة شرق المتوسط .