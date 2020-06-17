شكرا لقرائتكم خبر عن شكري ونظيره اليوناني يبحثان الأوضاع في ليبيا و«شرق المتوسط» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، يزور القاهرة ويلتقي خلالها وزير الخارجية، سامح شكري.
وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»: أن شكري ودندياس سيعقدان جلسة مباحثات حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الليبية والتطورات في منطقة شرق المتوسط .
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