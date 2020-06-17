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شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا» تكرم الطلاب المتميزين في مسابقة التفاعل على منصة Edmodo (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّم محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الطلاب المتميزين والفائزين في مسابقة التفاعل على منصة Edmodo من مختلف المراحل التعليمية (الابتدائية ــ والإعدادية ــ والثانوية).
وقال «عزب» إن التفاعل الذي تم على منصة Edmodo بث روح التنافس وأكسب الطلاب مهارات في التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى إبراز المواهب والقدرات الخاصة.
وأضاف أن المسابقة التي تم تنظيمها برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، باعتبارها ضمن المسارات الأساسية التي تسعى لها الوزارة لترسيخ مبادئ الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية لدى الطلاب والمعلمين. وتم تكريم الفائزين بشهادات تقدير ومكافآت مالية، حيث إن المسابقة تضم أفضل طالب، بجميع المراحل التعليمية.
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