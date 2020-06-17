شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: تعافي ١٢ حالة من كورونا في «عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مساء الثلاثاء، شفاء وتعافي وخروج ١٢ حالة من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي بالمحافظة.
وأكد «الطباخ» في تصريحات صحفية، الأربعاء، استمرار مستشفيات العزل في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية، لافتًا إلى حجز أكثر من ١٠٠ حالة كورونا بمختلف مستشفيات الحجر والعزل على مستوى المحافظة خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، وذلك من إجمالي الحالات المرضية الأخيرة، بخلاف حالات العزل المنزلي.
وقال وكيل الوزارة إن الأجهزة الطبية بهذه المستشفيات تتابع بكل جدية الحالة الصحية لمرضى كورونا، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة، واللجنة العليا لمجابهة المرض برئاسة المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل، والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقًا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.
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