شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها: ميكنة خدمات الطلاب لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، ميكنة خدمات الطلاب للحصول على أي وثيقة مثل شهادات القيد وشهادات التخرج في إطار مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الجامعة.

وقال «السعيد» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه من خلال تطبيق بوابة خدمات الطلاب تم إضافة خدمات تفاعلية جديدة واستقبال 9 آلاف بحث لطلاب الفرق النهائية لاستلام أبحاث التربية العسكرية، مشيرًا إلى أنه تم إتاحة خدمة جديده لطلاب لمرحلة البكالوريوس دفعة ١٩- ٢٠ لاستخراج شهادات التخرج دون اللجوء للذهاب للكلية للتقدم بطلب، ومن ثم المتابعة لحين الحصول على الشهادات، وجار إضافه الخريجين لهذه المنظومة.

من جانبه، قال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١ أصبح مميكنا بالكامل بما فيها دفع رسوم التقدم وتحميل المستندات المطلوبة الكترونيا دون الحاجة للحضور لمقر الكلية، مع إخطار المتقدم بموقف طلب الالتحاق.