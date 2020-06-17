شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين العرب» يدين واقعة الاعتداء على العمال المصريين في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد، وشارك في الاجتماع، ناصر كريوين، الأمين العام للاتحاد، ويحيى التوني، وسيد عبدالغني، وماجد حنا، وسميح خريس، وأحمد القحطاني، وسعاد ياسين، الأمناء المساعدين.

وقال «عطية»، إن «أوروبا نجحت في الاتحاد الأوروبي والتكافل الاقتصادي رغم اختلاف لغاتها، ونحن أبناء الأمة العربية أصولنا واحدة، وأبناء قومية ولغة واحدة، وأملي كبير في أننا بتعاوننا معاً سنقدم الخير والنماء لأمتنا العربية وللمحاماة في كافة أقطارنا العربية»، مضيفا أنه أصدر بيانا، اليوم، حول الأوضاع في ليبيا.

وجاء بنص البيان: «يدين نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ويشجب بقوة هو والنقابة العامة، وجموع المحامين في مصر والعالم العربي اعتقال ميليشيات أردوغان للعمال المصريين في ترهونة بليبيا، والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق، ويطالبون بتحقيق دولي لمحاسبة أردوغان على جرائمه وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها».

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، على أهمية النظام الأساسي للاتحاد، الذي يبحث تعديله خلال الفترة الراهنة وفقا لقرار صادر منذ عدة أشهر، مشددا على ضرورة أن يكون الاجتماع لبحث هذا الشأن وجها لوجه لأهمية الأمر وما يحتاجه من نقاش مباشر، هذا فضلا عن أنه أخطر بالاجتماع، مساء الاثنين، ولم ترسل إليه الأوراق إلا بعد العاشرة مساءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، أعلن الأمين العام للاتحاد، عن دعمه للبيان الصادر عن نقابة مصر، معلنا أن الأمانة العامة للاتحاد ستصدر بيانا في ذات الشأن، لشجب الاعتداء على العمال المصريين، ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، وفي أي أرض عربية.

وأوضح «الكريوين»، أنه «بالتأكيد سيكون هناك لقاء على أرض الواقع نبحث عقده في أقرب وقت بالقاهرة وفقا للظروف الراهنة التي تسبب فيها وباء كورونا، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل لائحة النظام الأساسي».

ووجه كافة المشاركون في الاجتماع، التحية والتهنئة لرئيس الاتحاد، مضيفين: «نهنئكم على تبوئكم سدة نقابة محامين مصر، واتحاد المحامين العرب، وهو ما سيثري بالتأكيد العمل النقابي بكافة النقابات العربية، ويعود بالصالح على مهنة المحاماة».

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وقال سميح خريس، الأمين المساعد للاتحاد عن نقابة الأردن: «الأستاذ رجائي عطية، حقيقة أنا من قراءك منذ كنت تكتب في الأهرام، وأهنأ نفسي وأهنأ نقابة المحامين المصرية لفوزك بمنصب النقيب، وهذا ليس بكبير عليك لما لك من كفاءة قانونية وسياسية وتاريخ عظيم».

وأدان «خريس»، ما وصفه بالاحتلال العثماني الأردوغاني للأراضي الليبية، والتواجد العسكري التركي في ليبيا، وهو ما يمثل مخطط يهدد مصر والمنطقة العربية بأسرها، معلنا أنه سيشكل وفدا من مجموعة من المحامين الأردنيين لزيارة السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، للتأكيد على الدعم الكامل للشقيقة الكبرى مصر، وإدانة واقعة الاعتداء على العمال المصريين في ليبيا».