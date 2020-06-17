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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. 

 

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على عدد (12) مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.

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كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، ينص على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً، ولم يجاوز سنه 18 سنة، في مجالات الثقافة والفنون وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.

 

 

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