شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمى، وهو ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تصل اليوم على القاهرة العظمى 39 درجة، مشيرا أن الموجة الحارة تنتهى اليوم الأربعاء وهو ذروة الارتفاع ، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدا وتصل لـ32 درجة على القاهرة.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حاله الطقس من الخميس وحتى السبت ، على أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة في هذه الفترة بين 32 و 33 درجة.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة غدا الخميس يصل لـ 7 درجة عن اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن الشبورة الجوية ستكون الظاهرة المؤثرة على البلاد في تلك الفترة .

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وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التواجد في الأماكن سيئة التهوية ، وارتداء غطاء الرأس ، والإكثار من شرب السوائل ، خاصة اليوم الأربعاء ذروة الموجة الحارة.

و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة .

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة ، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال شمال الصعيد لطيف ، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة .