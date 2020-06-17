"الأمن العام": ضبط 18 قطعة سلاح ناري و93 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 18 قطعة سلاح ناري، و93 قضية مخدرات، وتنفيذ 49000 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط تشكيل عصابي ضم 2 متهمين، ارتكبا 2 حادث سرقة متنوعة، و15 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، و157 دراجة نارية مخالفة، و21931 مخالفة مرورية، وفحص (66) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.