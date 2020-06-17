ضبط صاحب مخزن خردة وبحوزته طن حديد "مجهول المصدر" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم) حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه.

تمكن المقدم سامح العربي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، والرائدان محمد سامي ومحمد شاهين، معاونا المباحث، من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر أمام المخزن ملكه حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى (طن) مجهول المصدر.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد محمود حجازي، مفتش المباحث، أيد ماسبق بقصد البيع وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.