ضبط عاطل بحوزته أسلحة وذخائر وحشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أحد الأشخاص، بحوزته 4 قطع أسلحة نارية وذخائر و9 قطع سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، قيام عاطل، مقيم بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم بالاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء متخذاً من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد العوضي، معاون المباحث، من ضبطه حال استقلاله سيارة وعُثر بداخل السيارة على 4 فرد خرطوش عيار 12 مم و8 طلقات لذات العيار- 9 أسلحة بيضاء مطواة، كتر"- كمية من الحشيش المخدر وزنت 40 جرام- مبلغ مالي.
وبمواجهته أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، أعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والسيارة لتسهيل تنقلاته.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.
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