مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو تضرر سيدة من ضابط بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على موقع "يوتيوب" بشأن مقطع فيديو لسيدة تتضرر فيه من أحد ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بدعوى توجهه لمنزلها ليلًا.

وتبين تقدم المذكورة ببلاغ تضررت فيها من جارها (سمسار) لخلافات الجيرة وقيام الأخير بالتعدي على نجلها 15 سنة بالضرب دون إصابات لذات الخلافات.

وقال المصدر أن الفيديو تم تصويره أثناء توجه قوة من وحدة مباحث القسم لمنزل السمسار المُجاور لمنزلها لضبطه في واقعة التعدي على نجلها، حيث قامت المذكورة بتصوير الفيديو اعتقادا منها على غير الحقيقة بتوجههم لمنزلها.

كما تبين قيام العديد من الأشخاص وكذا جيران السيدة المشار إليها بتحرير محاضر ضدها لخلافات الجيرة ولقيامها بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج .