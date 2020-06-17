ضبط شخص لإقامته حفل عرس لنجله بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بمركز المنصورة بالدقهلية) لقيامه بإقامة سرادق لتجهيز حفل عرس نجله. وقامت الأجهزة الأمنية برفع جميع الأعمال المقامة للحفل.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات. جاء ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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