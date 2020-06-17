أخبار مصر | المنشآت السياحية: بدء تلقي طلبات المطاعم لتوفيق أوضاعها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر المنشآت السياحية: بدء تلقي طلبات المطاعم لتوفيق أوضاعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، أعضائها من المطاعم والكافتيريات الراغبة في تطبيق المعايير والضوابط الصحية والوقائية المقررة والمعتمدة من وزارة السياحة، ووزارة الصحة وبالتعاون مع الغرفة، سرعة إرسال طلباتها إلي الجهاز الإداري بالغرفة بالدقي أو الفروع الفرعية، حتى يتسنى الاتفاق مع وزارة السياحة لتشكيل لجان للمرور والتفتيش والمعاينة لهذه المنشآت للتأكد من تطبيقها لهذه الضوابط والمعايير.

وأوضح المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، في تصريحات صحفية، إنه قد تم الاتفاق مع عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت السياحية والفندقية، على استثمار هذه الفترة التي نترقب فيها إعلان الحكومة في أى وقت عن التشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات خارج الفنادق، في إجراء المعاينات وتفقدها والتأكد من تنفيذها لهذه القواعد ومنحها شهادة الصلاحية الصحية، بحيث يتم دخولها للخدمة فور صدور قرار التشغيل الجزئى واستقبال الزبائن.

وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن هذه اللجان ستبدأ علي الفور نشاطها وعملها، في جميع المناطق السياحية بحيث لا تضطر المطاعم إلي الانتطار لإجراء المعاينات لوقت طويل لمراجعة موقفها.

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وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلي إنه وجهه الفروع الفرعية إلي جانب الغرفة الرئيسية للبدء الفوري في تلقي طلبات المطاعم والكافتيريات وإخطار الوزارة لوضع جدول زمنى للتفتيش، محذراً هذه المنشآت من عدم الالتزام بما أقرته الضوابط والاشتراطات الصحية، ومخالفتها بعد حصولها على شهادة الصلاحية والتشغيل الحزئى، حيث أن وقف المنشأة وإلغاء تراخيصها ستكون عقوبة المخالفين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أول أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.