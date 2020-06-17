شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث تبادل الخبرات فى القطاع الطبى مع سفير بلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء، مع سيرجي ترنتيف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفراس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتورة كاميليا صبحي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع بيلاروسيا، مشيرًا إلى العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية، خاصة بعد توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين خلال شهر فبراير الماضي؛ بهدف تفعيل أطر التعاون بين الجامعات المصرية والبيلاروسية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أهمية الاستفادة من التجربة البيلاروسية خاصة في مجال نظم المعلومات، مؤكداً أهمية التعاون وتبادل الخبرات في هذا الشأن خاصة في الفترة الراهنة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم.

Advertisements

وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على آلية عمل محددة لتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والقطاع الطبي من خلال تبادل الخبرات بين مصر وجمهورية بيلاروسيا، فضلًا عن تشجيع البحوث المشتركة في مجالات التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

كما ناقش الجانبان تنظيم زيارات ل سيرجي ترنتيف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة لعدد من الجامعات المصرية لطرح مقترحات التعاون المقدمة من الجامعات البيلاروسية، ومنافشة إقامة المزيد من الاتفاقات والشراكات بين البلدين.

ومن جانبه، أبدى سيرجى ترنتيف ترحيبه باستقبال وفد من الجامعات المصرية يترأسه وزير التعليم العالي لزيارة الجامعات في دولة بيلاروسيا في المستقبل القريب.

وفي ختام اللقاء، أشاد سيرجى ترنتيف بالتطور الذي تشهده العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً حرصه على المشاركة بوفد من دولة بيلاروسيا في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي خلال الفترة المقبلة.