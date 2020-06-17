شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عاشت سارة حجازى أيامها الأخيرة فى كندا قبل الانتحار؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت صحفية "فالير لانون" الكندية مقالا كشفت فيه جانب من تفاصيل الأيام الأخيرة لسارة حجازى الناشطة المصرية التى أقدمت على الانتحار قبل أيام وتضمن المقال مجموعة من المعلومات المهمة، بحكم علاقة الصداقة التى جمعت بين سارة والصحفية الكندية، أهمها:

1- سارة أخبرت صديقتها الكندية أنها تعانى من التوحد وتفضل البقاء بمفردها وعدم الاختلاط بالآخرين

2- انضمت لشبكة الربيع الاشتراكية فى كندا ومارست من خلالها نشاط سياسى

3- كانت على علاقة بنشطاء سودانيين فى الخارج وكانت سعيدة لوجود نشطاء يتحدثون بالعربية وتفاعلت مع أحداث الثورة السودانية وشاركت فى ندوات بشأنها

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4- شاركت فى تشكيل ما عرف بـ"كنداكة فى الأبيض" لدعم النساء ضحايا العنف فى السودان

5- انتقلت فى الشهور الأخيرة من الحياة فى العاصمة تورنتو إلى ضاحية بومانفيل لانها لم تتحمل الحياة الصاخبة فى تورنتو

6- آخر مشاركة لها كانت فى ندوة عبر تطبيق زووم عنوانها "كوفيد 19.. من يدفع الثمن؟" وتم خلالها تناول الاحتجاجات فى الولايات المتحدة الأمريكية