الكويت تعلن مغادرة 1502 عالقين مصريين لـ4 محافظات عبر 10 رحلات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء، مغادرة 1502 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر؛ وذلك عبر 10 رحلات جوية، وذكرت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي ، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنهم 485 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات على متنهم 428 راكبا إلى سوهاج، و3 رحلات على متنهم 435 راكبا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 154 راكبا إلى الأقصر .

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وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، وشركة طيران المصرية، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة اير كايرو، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركة طيران المصرية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 1160 من العالقين المصريين في الكويت، الى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.

