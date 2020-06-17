شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون طرح الكمامات على بطاقات التموين لمواجهة التلاعب بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول الكمامات على بطاقات التموين لمواجهة التلاعب بالأسعار فى سؤال بعنوان : هل تؤيد طرح الكمامات على بطاقات التموين لمواجهة التلاعب بالأسعار ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 81% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم طرح الكمامات على بطاقات التموين لمواجهة التلاعب بالأسعار

Advertisements

فى حين أجاب 19 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم إجراء المفاوضات مع الشركات المنتجة للكمامات القماش بهدف توفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية، حيث من المقرر البد فى توزيعها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل وأن لجنة هيئة الشراء الموحد ستقوم بتحديد الأسعار والتى على أساسها سيتم طرحها على بطاقات التموين، وأن الهدف من الكمامات هو توفير الحماية للمواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم اختيار أفضل الأنواع المطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المعنية.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة تستهدف توفير كمامات قماش ذات نوعيات جيدة للمواطنين وانه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة، وأن مركز نظم المعلومات بالوزارة سيتولى التنسيق مع شركات البطاقات الذكية بإدراج سلعة الكمامة ضمن السلع الأساسية وإنشاء نظام يسمح بتكويد الكمامات على أن يلزم النظام البقال التموينى بضرورة تسجيل صرف الكمامات للمواطنين عاى النحو التالى "صفر، أو واحد ".