مطار القاهرة يستقبل 300 مصرى من العالقين بقطر

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل رحلة إستثنائية رقم ms931 تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من سلطنة عمان على متنها 300 مصرى من العالقين بقطر ، وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة،والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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وكانت أعلنت وزارة الطيران المدني ، عن تسيير جسر جوي لإجلاء أكثر من 3 ألاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم ، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يومياً.