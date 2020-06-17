شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، انتهاء تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف فى المديريات والإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح رئيس عام الامتحانات أن الغرفة المركزية بديوان عام الوزارة تعمل تحت رئاسته، وتضم أعضاء من عدة وزارات وفريق مكافحة الغش الإلكترونى والذى تم تشكيله، قائلا: للغرفة المركزية عدة مهام أبرزها وأهمها التصدى للغش وضبط أى طالب يحاول الغش أو تصوير ورقة الأسئلة.



وأشار رئيس عام الامتحانات إلى أنه لأول مرة يتم تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات بسبب اختلاف امتحانات الثانوية العامة هذا العام نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك ترتيبات على أعلى مستوى لمتابعة الامتحانات على مستوى الجمهورية سواء فى القرى أو المدن، مشيرا إلى أن غرف العمليات المركزية تتابع مع المديريات الاستعدادات لدخول الامتحانات ووصول الكمامات وأدوات التعقيم والجاونتات للجان السير.



ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا.

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والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وأكدت الوزارة، إن الخطة المعلنة للامتحانات تؤكد حرصها على كل طالب وطالبة وكأننا أهله وأسرته، موضحة أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً ولا فكراً ولا أموالاً فى سبيل هذا الهدف، موجهةً رسالته لأولياء الأمور قائلة: "ولادكم فى عنينا وكل الإجراءات ستطبق فى جميع اللجان فى جميع أنحاء الجمهورية سواء كانت لجنة فى قرية أو مدينة.