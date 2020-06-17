السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد هيئة السكة الحديد، لاستقبال الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام بعدما وصلت الدفعة الثالثة بداية الأسبوع الجارى، حيث تضم الدفعة الرابعة 20 جرار.

وكانت هيئة السكة الحديد تعاقدت على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، ووصل منها حتى الآن 50 جرارا على ثلاث دفعات، حيث تم نقل دفعتين منهم إلى ورش الفرز بالقاهرة ، وجارى نقل الدفعة الثالثة إلى الورش.

وتخطط هيئة السكة الحديد لإدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة الشهر المقبل فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

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يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.