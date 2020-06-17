شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف طقس الـ3 أيام المقبلة: انخفاض الحرارة الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الـ3 أيام المقبلة، حيث يشهد الأربعاء طقس شديد الحرارة لتعاود درجات الحرارة الانخفاض الخميس والجمعة بمعدل 6– 7 درجات .

وعن طقس اليوم الأربعاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى شمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى مناطق من جنوب سيناء، وعلى مناطق من شمال الصعيد مثيرة للأتربة.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 70 – 25 )، السواحل الشمالية ( 80– 40 )، شمال الصعيد ( 50– 20 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 15 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «39– 21»، الإسكندرية «28– 20»، قنا «43- 26»، الأقصر «44– 29»، أسوان «43 – 30» .

أما غداً الخميس فيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، نشطة على شمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «32 – 21»، الوجه البحرى «32 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 26»، شمال الصعيد «33 – 23»، جنوب الصعيد «41 – 27» درجة مئوية.

Advertisements

أما بعد غد الجمعة فيسود طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى، نشطة على شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب غرب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «33 – 21»، الوجه البحرى «33 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 26»، شمال الصعيد «34 – 23»، جنوب الصعيد «38 – 27» درجة مئوية.