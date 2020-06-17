أخبار مصر | طقس الأربعاء| درجة الحرارة تصل لـ44.. اعرف التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر طقس الأربعاء| درجة الحرارة تصل لـ44.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 17 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة.

- طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.