أخبار مصر | نهى العلمي.. بصمة إذاعية لا تنسى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر نهى العلمي.. بصمة إذاعية لا تنسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت إذاعة صوت العرب يومًا حزينا، بعدما أعلن عن وفاة أحد رواد الإذاعة، الإعلامية نهى العلمي، والتي ظلت تعمل فيها إلى أن أحيلت على المعاش، لتترك فيها بصمات لا تنسى، وتعرض بوابة الخليج 365 أهم محطات الإذاعية نهي العلمي.

نشأة نهى العلمي نشأت الإعلامية الإذاعية القديرة " نهى العلمي" بين أربع أخوات، ولدان وبنتان، وربتها الأسرة على حب الأدب واللغة العربية، كما سعت الأسرة لأن تكون نهى وريثة أبيها فى حبها للمجال العلمي، وأن تصبح صيدلية مثله، إلا أن مجموعها فى الثانوية العامة لم يسمح لها بدخول كلية الصيدلية، لتلتحق بعد ذلك بكلية الألسن. مسيرة العلمي المهنية كان حلم نهي أن تعمل فى الإعلام، صحافة أو إذاعة، لذلك أخذت تبحث عن كل الفرص المتاحة فى ذلك المجال، وأخذت تطرق كل الأبواب فى مجال الإعلام، فبدأت طريقها فى جريدة أخبار اليوم، وطلبت مقابلة الصحفيين مصطفى أو على أمين، ليلعب الحظ دوره، وذلك لسفرهما خارج البلاد، لتطرق الباب الثاني، صديق أخيها والذي كان ابن أخت الإذاعي أحمد سعيد، ورتب لها زيارة مع أحمد سعيد، وتصادف وجودها مع اختبار لقبول دفعة جديدة من المذيعين، فتقدمت للاختبارات وتم قبولها فى الدفعة الجديدة، لتبدأ رحلتها كفرد من أبناء الإذاعة.

بعد ذلك طلبت من الإذاعي أحمد سعيد العمل فى إذاعة "صوت العرب"، لتصبح نقطة تحول فى حياتها، وتعد نهى العلمي من رواد برامج المنوعات، فبدأت تدريبيها لمدة عام تقريبا مع الإذاعين أحمد حمزة وعبدالله قاسم والمخرج عادل جلال على تقديم البرامج وعمل المونتاج وإجراء اللقاءات، وبعدها بدأت تقديم برامج منها برنامج صحافة.

أشهر برامجها.. وأشهر مواقفها تميزت الإذاعية القديرة نهى العلمي، فى برامج المنوعات، فكان من أشهر برامجها "رحلة بلا سفر"و"العالم من خلالهم" و"اللقاء المفتوح" و"سهرة الأحد"، وسجلت مع كبار الفنانين من الماضى مثل كمال الطويل، وعمار الشريعى، وحالفها الحظ مرة آخرى، كما اكتشفت مواهب فنية جديدة، مثل المطربة آمال ماهر، فقد كان دخولها لأول مرة لمبنى الإذاعة معها، وسجلت الحلقة مع الموسيقار صلاح عرام من خلال برنامج"غنيت لغيرى". Advertisements

فكانت آخر من سجل لقاء مع الفنان عبدالحليم حافظ، في برنامج "أهل المغنى"، وقد رتب لها الكاتب عصام بصيلة موعدًا مع عبدالحليم، وكان فى بروفة لحفله الأخير، ونجحت الإعلامية فى أن تسجل معه ساعة كاملة، بعدما كان من المفترض أن يكون 10 دقائق، فكانت آخر من سجل معه.

كما سجلت أيضًا مع فريد الأطرش، كان حبها لفريد الأطرش غاية سعت من أجلها إلى التسجيل معه، فعندما عملت فى الإذاعة، اتصلت عليه وحددت موعد معه، لكن عندما ذهبت إلى منزله، لم تجده وترك لها إعتذارا، طالبًا منه أن تنتظره، وذلك بعدما تم استدعاؤه لحفل تكريم، فجلست من السادسة وحتى الثامنة إلا الربع مساءًا تنتظره، ولكنه تأخر فأعتذرت، وعندما وصلت لبيتها وجدته على الهاتف يقول لها "أنتظرك الساعة العاشرة صباحا لأننى سأسافر الساعة الواحدة ظهرا"، لتضيف إلى انجازاتها فنان آخر، لتكون الوحيدة من جيلها التى تسجل معه.

سجلت أيضًا مع عبدالوهاب، فقد يلحن النشيد الوطنى لعمان في عيدها القومى، فذهبت له فى منزله وتحدثت معه عن الخاطرة الموسيقية وأنه الخاطرة الموسيقية والفنية أحيانا تأتى له وهو نائم، فيقوم فورا يستكملها.

كما سجلت مع الفنانة مديحة يسري، والتي تعد الذكري الأخيرة للفنانة مع ابنها عمرو، فقد سجل مع الفنانة جزء من الحلقة، وتمنت فيها مديحة أن تجد مصنع سيارات يعمل أقصى سرعة 60 كم، وذلك لأن ابنها كان يقود بسرعات عالية، وبعد إذاعة الحلقة وقعت حادثة وفاة ابنها عمرو، فطلبت منها مديحة نسخة من الحلقة خاصة. السادات يسأل عنها فى أحد حلقات برنامج "سهرة الأحد"، أذاعت الإعلامية قصة أمانة سائق تاكسي، والذى سجلت معه الإذاعة، فقد وجد السائق 3500 جنيه في التاكسي، ورغم احتياجه لها لعلاج ابنه المريض، إلا أن السائق ذهب لأقرب قسم شرطة فوجد صاحب الأموال الضائع يحرر محضرا لضياع المال منه، وعارف أنه ذلك الرجل، فأعطاه ماله له ورفض أن يأخذ شيئا، وعندما عاد للمنزل فى نفس اليوم وجد أنه توفى، وحالفها الحظ مرة آخرى، ففى اليوم التالي أخبرها رئيس الإذاعة بأن الرئيس الراحل محمد أنوار السادات يسأل عنها، بعدم استمعاه للحلقة، ويطلب رقم تليفون السائق لمنحه سيارة "تاكسي". كانت نهى إنسانة قبل أن تكون إعلامية، فمن خلال برنامج "العالم من خلالهم" ففى أحدى الحلقات عرضت قصة لمصري يعيش فى اليونان، وعاد فى زيارة بعد 20 عاما، وتقطعت العلاقات بينه وبين أهله ولم يعرف عنوانهم، وبعد إذاعة الحلقة، كلمتها الإذاعة بأن هناك شخص يبحث عن شقيقه الذى اذيعت حلقته بالأمس، ويريد الوصول إليه.