أخبار مصر | رئيس حي عين شمس: الانتهاء من تعقيم المدارس نهاية الأسبوع

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس حي عين شمس: الانتهاء من تعقيم المدارس نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، إنه تم وضع خطة لرصف شوارع الحي، حيث تم البدء بشارع عين شمس المتفرع من شارع علي باشا لالى بمنطقة الحلمية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الأعمال.

وأضاف "هاشم"، أنه تم الانتهاء من تطهير المدارس الآتية "مدرسه ٦ أكتوبر الإعدادية بنات، مدرسة عين شمس الثانوية بنين، مدرسة محمد عبده الإعدادية، مدرسة الزهراء بنات، مدرسة أحمد عصمت التجريبية، مدرسة النعام الإعدادية، مدرسة أمير الشعراء" وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية واستعدادا لامتحانات للثانوية العامة.

وأوضح رئيس حي عين شمس، أنه سيتم استكمال تطهير المدارس وعددهم ٢٠، على أن يتم الانتهاء من أعمال التعقيم نهاية الأسبوع الجاري.

محافظ القاهرة يشهد نموذج محاكاة عن الإجراءات الوقائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، نموذج محاكاة بمدرسة محمد على بالسيدة زينب؛ للإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها بجميع مدارس العاصمة على طلاب الثانوية العامة في أثناء أدائهم الامتحانات التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.

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وأوضحت المحاكاة كيفية الحفاظ على نظافة المحيط الخارجي للجان، ومنع الإشغالات حولها وتأمينها من الخارج وكذلك إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم ثم اجراء عملية التفتيش عن وجود هواتف أو أجهزة الكترونية ثم عملية تعقيم الأيدي وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان.

وطمأن المحافظ، أولياء الأمور أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ.

وأشار إلى أن جميع اللجان التي ستُجرى بها الامتحانات سيتم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

وأكد أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية.

وطالب بأن تقوم الإدارات التعليمية بالتواصل مع الطلاب وابلاغهم بأرقام لجانهم قبل الامتحانات لتجنب التزاحم مع وضع لوحات إرشادية واضحة في أماكن متفرقة بمقار اللجان بأرقام اللجان وتوزيعات أرقام الجلوس في كل لجنة.