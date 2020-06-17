شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحان الدور الثاني «من المنزل» لصفوف النقل متعدد التخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه يعقد امتحان الدور الثاني (متعدد التخصصات) والامتحان التكميلي بنظام «الاختبار المنزلي» للصفوف من الرابع الابتدائي حتي الثالث الإعدادي في المواد المضافة للمجموع، وفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يعقد الامتحان التكميلي للشهادة الاعدادية بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول، وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.

تقوم «المدرسة» بإخطار الطلاب وإعداد الاختبار وتحديد موعد تسليم واستلام الطالب للاختبار