شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد عقوبة المتغيبين عن أعمال امتحانات الثانوية.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقوبة التخلف عن أعمال الامتحانات بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس إذا كان هذا التخلف دون عذر مقبول، مؤكدة اعتبار من تخلف عن الندب منقطعا عن عمله وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ولن يسمح له بالتوقيع بدفارت الحضور إلا إذا قدم الإفادة من لجنة الإدارة المختصة بالموافقة على عودته لعلمه الأصلى.

وشددت الوزارة على أنه تخفض درجته المخصصة لعنصرى "الانضباط ومدى تحمل المسئولية" فى بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوى وما يترتب على ذلك بالنسبة لكادر المعلم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات الاعتذار أمس الأحد وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، وحددت 10 ضوابط لقبول اعتذارات المعملين، مؤكدا على ثقة الوزارة في المعلمين الذين سيشاركون في الامتحانات، والذي يمثل واجب تربوي ووطني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:

1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2. أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4. نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.